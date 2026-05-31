Nghệ An: Đội QLTT số 11 xử lý 8 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT Nghệ An về tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 11 đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát thị trường trên địa bàn quản lý, tập trung vào các lĩnh vực và mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 7/5 đến 28/5/2026, lực lượng QLTT đã phối hợp với Công an tỉnh cùng công an các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú tổ chức kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng và các điểm bán buôn, bán lẻ có quy mô lớn.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các mặt hàng được tiêu thụ mạnh như quần áo may sẵn, giày dép, mỹ phẩm, túi xách và các hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 11 đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa vi phạm lên tới 79,71 triệu đồng, trong đó xử phạt hành chính 53 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 26,7 triệu đồng.

Đội QLTT số 11 phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: QLTT)

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; vận động các cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Đội QLTT số 11, việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đợt cao điểm không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tác giả: TH

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn