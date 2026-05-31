UBND tỉnh phê duyệt 15 cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ nguồn thu ERPA bổ sung

Theo đó, 15 cộng đồng dân cư được thụ hưởng bao gồm 07 cộng đồng thuộc xã Châu Tiến gồm: Bản Nông Trang, bản Hạt, bản Luồng Lạnh, bản Chiềng Nong, bản Chàng Piu, bản Bông và bản Thắm Men. Xã Quỳ Châu có 01 cộng đồng dân cư được hưởng lợi là bản Na Xén. Xã Hùng Chân có 07 cộng đồng dân cư gồm: Bản Đôm 1, bản Đôm 2, bản Mới, bản Ban, bản Chiềng, bản Tằm và bản Luồng.

UBND tỉnh giao Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu căn cứ vào danh sách này để lập Kế hoạch tài chính năm 2026 theo đúng quy định. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện các hoạt động của các đối tượng hưởng lợi; công khai niêm yết danh sách tại trụ sở UBND các xã và đăng tải trên website của đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, các ngành liên quan và UBND các xã Châu Tiến, Quỳ Châu, Hùng Chân chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu được phê duyệt.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn