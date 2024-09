Vụ cơm giáo viên chỉ có 2 miếng chả: Đối thoại với chủ tịch huyện, nhiều giáo viên nghẹn ngào

Trước đó, mạng xã hội đăng thông tin phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và 2 miếng chả, kèm ít nước mắm; một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Sự việc không chỉ mới đây mà kéo dài thời gian dài. Khi mạng xã hội, báo chí đăng thông tin, chủ tịch huyện Châu Đức yêu cầu kiểm tra thì các giáo viên, nhân viên được chuyển trả lại tiền cơm, sau khi trừ đi các bữa ăn của tuần đầu tiên. Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Hán Huệ, hiệu trưởng trường, xác nhận khay cơm và món ăn được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là của trường nhưng hình ảnh đã bị "bóp méo". Hiệu trưởng trường cũng nói không có chuyện thu tiền cơm trước mà đang nhờ các nhân viên cấp dưỡng nấu trong tuần đầu tiên khi chưa bố trí được vấn đề ăn uống. Trước đó, vào tháng 11-2023, căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo đối với bà Huệ vi phạm quy chế của nhà trường, lợi dụng chức vụ, cắt bớt phần ăn của học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND huyện Châu Đức đã nghiêm khắc kiểm điểm bà Huệ. Hiệu trưởng trường mầm non này cũng bị bà Kim (nhân viên nấu ăn của trường) tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, bà Kim đã bị sa thải. Bà Kim đã khởi kiện hiệu trưởng ra TAND huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Châu Đức đã buộc Trường mầm non Ánh Dương phải nhận bà Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng (gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày bà Kim không được làm việc; khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật) cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.