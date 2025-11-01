Vụ cô gái chết trong ô tô ở xã Đông Thạnh: Không có dấu hiệu bị sát hại

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ giới trong cốp ô tô ở xã Đông Thạnh, TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Liên quan vụ "Cô gái chết trong ô tô ở xã Đông Thạnh, chủ xe nói gì?", tối 1-11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm pháp y thi thể.

Theo kết quả pháp y, bước đầu lực lượng chức năng xác định tử thi không bị tác động ngoại lực, bị phù nề, trong quá trình phân hủy và không có dấu hiệu bị sát hại.

Danh tính cô gái là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Ba mẹ L. cho biết nạn nhân có tiền sử tâm thần và bỏ nhà đi vài ngày trước, gia đình có trình báo và tìm kiếm, đến nay thì phát hiện tử vong trong ô tô.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định có khả năng L. đã tự mở cửa ô tô rồi vào bên trong và mắc kẹt do chủ xe không khóa cửa. Sau đó cô bị ngạt thở, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Hiện cảnh sát đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Trước đó, chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã chuyển thi thể cô gái về nhà xác khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong.

Làm việc với công an, chủ ô tô cho biết anh để xe ven đường Nguyễn Thị Đẹt từ hôm 27-10. Đến hôm nay khi ngửi thấy mùi hôi, mở cửa xe kiểm tra phát hiện thi thể cô gái bên trong.

Anh khẳng định không quen biết với cô gái trên và không biết vì sao nạn nhân tử vong trên xe mình.

Tác giả: Minh Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ