Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada hẹn hò ở Nhật Bản

Theo Page Six, cả hai đi ăn tối tại khu du lịch Asakusa Sumo Stable Annex - nơi nổi tiếng với những trận đấu sumo trực tiếp và ẩm thực truyền thống Nhật Bản, hôm 1/12. Buổi hẹn hò diễn ra hai ngày trước khi Katy Perry tổ chức tour diễn Lifetimes Tour đầu tiên tại Tokyo.

Cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry trên đường đến nhà hàng ăn tối. Ảnh: Splash News

Lần đầu Katy Perry và cựu thủ tướng Justin Trudeau xuất hiện cùng nhau kể từ lúc công khai chuyện tình cảm tại Paris, Pháp, hôm 25/10 - trùng dịp ca sĩ đón sinh nhật tuổi 41. Nguồn tin của People cho biết cặp sao đang cố gắng dành thời gian bên nhau dù lịch trình bận rộn. Ông Trudeau được cho hạnh phúc hơn, tận hưởng cuộc sống bên tình mới sau hai năm chia tay vợ cũ - Sophie Grégoire.

Hiện không rõ thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng mối quan hệ của họ gây chú ý từ cuối tháng 7. Giữa tháng 10, công chúng tin Katy Perry và cựu chính khách đã thành đôi sau khi Daily Mail công bố loạt ảnh họ ôm hôn nhau trên du thuyền của Perry ở California.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes từ tháng 4. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom. Cả hai có chung một con gái tên Daisy, năm tuổi.

Ông Justin Trudeau, 54 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.

Tác giả: Phương Thảo (theo People, Page Six)

Nguồn tin: vnexpress.net