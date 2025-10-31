Phát hiện thi thể người đàn ông dưới ao trữ nước tưới

Nạn nhân là ông N.Đ.T (64 tuổi), trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 30/10, người dân phát hiện thi thể ông T. trong tư thế nằm sấp, nổi trên mặt nước tại khu vực ao đào trữ nước tưới hành, thuộc cánh đồng Động Triều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền thông tin, ông T. đi khỏi nhà từ vài ngày trước, gia đình không thể liên lạc. Theo nhận định ban đầu, khả năng do cơ thể ông T. suy nhược, yếu sức, nên khi đi ngang qua khu vực này thì ông trượt chân ngã xuống ao đào trữ nước, dẫn tới đuối nước thương tâm. Địa phương cử đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình ông N.Đ.T.

Tác giả: Lê Phước Ngọc

Nguồn tin: baotintuc.vn