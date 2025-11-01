Bắt phó phòng một ngân hàng lừa đảo 4,8 tỉ đồng để đầu tư tài chính qua mạng

Tổng Minh Hòa làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: SỶ ĐỨC

Ngày 31-10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú xã Ea Knốp, Đắk Lắk) 4 tháng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Hòa là phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở TP Buôn Ma Thuột (cũ).

Từ tháng 5-2024, Hòa tham gia đầu tư tài chính qua mạng. Thời gian đầu, Hòa đầu tư với số tiền nhỏ và có lãi nên sau đó tiếp tục rót vốn lớn hơn.

Cùng thời gian này, Hòa quen chị D. (35 tuổi, trú phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng).

Để có tiền đầu tư, Hòa nói dối chị D. là cần vốn đáo hạn cho khách hàng và hứa trả gốc, lãi đầy đủ.

Tin tưởng do Hòa là phó phòng ngân hàng, chị D. đã nhiều lần cho vay tổng cộng 4,8 tỉ đồng.

Số tiền này Hòa sử dụng để trả nợ và đầu tư tài chính qua mạng nhưng thua lỗ hết. Không còn khả năng trả nợ, Hòa nghỉ việc và bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố giác, công an đã xác minh, củng cố hồ sơ và bắt giữ Hòa để xử lý theo quy định.

Tác giả: TÂM AN

Nguồn tin: tuoitre.vn