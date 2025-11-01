Thái Lan phát hiện các nhóm lừa đảo ở hai thành phố lớn, bắt 22 người Trung Quốc

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn 2 phụ nữ Trung Quốc, thành viên của mạng lưới lừa đảo bị bắt tại biệt thự hạng sang ở thành phố Chiang Mai hôm 30-10 - Ảnh: KHAOSOD

Ngày 31-10, báo Khaosod đưa tin trong tuần qua, cảnh sát Thái Lan đã bắt nhiều nghi phạm tại 2 tổ chức lừa đảo lớn, gồm 5 người liên quan đến một nhóm lừa đảo qua điện thoại ở thành phố Pattaya và 20 người khác mang quốc tịch Trung Quốc điều hành một tổ chức lừa đảo từ một căn biệt thự hạng sang ở thành phố Chiang Mai.

Cuộc điều tra ở "thành phố ăn chơi" Pattaya

Ngày 30-10, ông Siam Boonsom - Chỉ huy Cục Cảnh sát đô thị - cho biết các sĩ quan thuộc Cục Điều tra tội phạm số 1 đã bắt 5 nghi phạm liên quan đến mạng lưới "Xu Jinting KN Village Poipet".

Nhóm này bị cáo buộc dùng mạng xã hội Facebook để tuyển dụng người mở hoặc bán các tài khoản trung gian phục vụ mục đích lừa đảo trực tuyến.

Đội giám sát đã theo dõi khi các nghi phạm, gồm 2 người Trung Quốc và 3 công dân Thái Lan, đến một nhà hàng trên đường Phothisamphan, thành phố Pattaya và tiến hành bắt giữ tại đây. Cảnh sát đã thu giữ 5 sổ ngân hàng, 5 thẻ ATM và 5 điện thoại di động.

Các điều tra viên cho biết nhóm này hoạt động dưới sự chỉ đạo của Xu Jinting, kẻ thường xuyên đi lại giữa Thái Lan và các nước lân cận. Xu bố trí đồng bọn ở các khu nhà hạng sang và quản lý quỹ bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, thay vì rút tiền qua ngân hàng.

Theo phía cảnh sát, các nghi phạm đã di chuyển từ thủ đô Bangkok đến thành phố Pattaya để tránh các cuộc truy quét gần đây.

Chiến dịch tại thành phố Chiang Mai

Trong diễn biến khác, ông Kritthapon Yisakhon - Chỉ huy Cảnh sát tỉnh khu vực 5 - cho biết các sĩ quan đã đột kích một biệt thự cao cấp ở quận Mae Rim, thành phố Chiang Mai, bắt 20 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Nhóm người nói trên bị cáo buộc lừa đảo qua điện thoại, nhắm vào các nạn nhân ở Trung Quốc.

Các nhà điều tra thông tin hầu hết nghi phạm nhập cảnh Thái Lan bằng thị thực du lịch một tháng và liên tục gia hạn, trong khi những người khác sử dụng thị thực sinh viên để đăng ký vào các trường đại học địa phương.

Nhóm này bị cáo buộc thuê biệt thự với giá 120.000 baht (khoảng 3.200 USD)/tháng và sử dụng làm nơi hoạt động.

Các nghi phạm giả làm nhân viên giao hàng, sau đó thông báo đến nạn nhân rằng bưu kiện của họ bị giữ tại hải quan để lừa họ chuyển tiền. Mỗi kẻ lừa đảo có thể kiếm được tới 100.000 baht (khoảng 2.700 USD)/tháng.

Chỉ huy Kritthapon tiết lộ nhóm này từng bị bắt hai lần trước đó tại các quận Hang Dong và Mae Rim, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động ở thành phố Chiang Mai.

Cảnh sát đang tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn để xác định thêm nghi phạm và triệt phá các mạng lưới liên kết.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn