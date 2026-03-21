Vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô tại Hàn Quốc: 14 người vẫn mất tích, 24 người nguy kịch

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc ngày 20/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan cứu hỏa quốc gia đã phải ban hành lệnh huy động lực lượng chữa cháy toàn quốc - mức độ chỉ được áp dụng khi quy mô đám cháy vượt quá khả năng xử lý của chính quyền địa phương.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà máy có tổng cộng 170 nhân viên. Đến nay, 14 người trong số này vẫn chưa liên lạc được. Trong số những người bị thương, có 24 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân bị ngạt khí độc hoặc bị thương do ngã từ trên cao xuống.

Nhà máy gồm 2 tòa nhà, trong đó 1 tòa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tòa còn lại vẫn đang cháy. Hiện hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị chuyên dụng cùng sự hỗ trợ của trực thăng đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy đang gặp trở ngại do lo ngại nguy cơ tòa nhà sụp đổ. Tòa nhà có khoảng 200 kg natri, loại chất có thể gây nổ nếu không được xử lý đúng cách.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị huy động mọi nguồn lực sẵn có để giải cứu các nạn nhân và khống chế đám cháy. Trước đó, Thủ tướng Kim Min Seok cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với Bộ Nội vụ và lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo cảnh sát và chính quyền Daejeon thực hiện phân luồng giao thông và sơ tán người dân để tránh thiệt hại thêm.

Tác giả: Trần Quyên

Nguồn tin: baotintuc.vn