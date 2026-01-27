Bé gái 9 tuổi trong vụ cháy căn hộ Chung cư Ehome S tử vong thương tâm

Ngày 27-1, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết bé L.N.L.D. (9 tuổi) đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

Căn hộ bị cháy thuộc tầng 5, Chung cư Ehome S

Trước đó, ngày 24-1, bé D. được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng bỏng lửa nặng, suy hô hấp nghiêm trọng. Bệnh nhi bị ngưng tim do thiếu oxy não kéo dài, phải thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Liên quan vụ hoả hoạn, người mẹ là chị N.T.L. (32 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Dù tim còn đập nhưng chức năng não đã không còn.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.

Trước đó, rạng sáng 24-1, một căn hộ tại chung cư Ehome S bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 3 mẹ con chị N.T.L. mắc kẹt bên trong. Cư dân cùng bảo vệ chung cư đã phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên người mẹ và một bé gái đã ngưng tim, phải sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người lao động