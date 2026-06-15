Bác sĩ giải phẫu Ba Lan bị bắt với 32 xác thai nhi chôn trong vườn

Hôm 13/6, công tố viên cho biết bác sĩ Magdalena H., 57 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc Phi tang thi thể và Đổ trái phép chất thải nguy hại. Những hành vi phạm tội này có thể khiến những người liên quan phải ngồi tù tới 12 năm, theo luật nước này.

Theo lời khai ban đầu với các nhà điều tra, bác sĩ nói đã lấy hài cốt thai nhi từ một bệnh viện trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và sử dụng cho nghiên cứu y học tại nhà ở Lutoryż, Ba Lan.

Magdalena khai bà đã cho các di hài vào túi và chôn chúng trên khu đất sau khi các cuộc khám nghiệm hoàn thành.

Tại hiện trường cũng tìm thấy các vật liệu y tế, bao gồm ống nghiệm, lam kính hiển vi và hồ sơ bệnh án.

Các nhà điều tra đang tiếp tục đào bới, xem xét hiện trường liệu có thêm địa điểm chôn cất nào khác và có đồng phạm nào không.

Các đội pháp y đã được nhìn thấy đang sàng lọc đất xung quanh ngôi nhà. Một xe bồn của công ty cấp nước cũng được điều đến hiện trường để tìm kiếm bằng chứng trong cống rãnh và hệ thống thoát nước.

Giới chức đang tiếp tục làm việc tại khu đất. Ảnh: Laskar Media

Luật Ba Lan quy định thế nào về sử dụng thai nhi cho nghiên cứu khoa học?

Luật Ba Lan cho phép sử dụng mô, tế bào và một số bộ phận cơ thể người đã chết cho mục đích nghiên cứu khoa học. Các mẫu sinh học có thể được sử dụng không chỉ để điều trị và chẩn đoán mà còn phục vụ hoạt động giảng dạy y khoa và nghiên cứu.

Quy định này phổ biến tại châu Âu, bởi việc nghiên cứu trên mô người đóng vai trò quan trọng trong đào tạo bác sĩ, tìm hiểu cơ chế bệnh tật và phát triển các phương pháp điều trị mới.

Tuy nhiên, việc sử dụng các mẫu này không phải là hoạt động mà cá nhân có thể tự ý thực hiện, ví dụ như "mang về nhà nghiên cứu", như lời khai của bác sĩ Magdalena H. là khó xảy ra.

Pháp luật Ba Lan quy định việc lấy, lưu giữ và nghiên cứu mô người phải được tiến hành tại các cơ sở được cấp phép như bệnh viện, khoa giải phẫu bệnh, cơ sở pháp y, trường đại học y hoặc viện nghiên cứu chuyên ngành.

Toàn bộ quá trình đều phải tuân thủ các quy trình quản lý, kiểm soát an toàn sinh học và lưu trữ hồ sơ chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch cũng như sự tôn trọng với người đã khuất.

Đối với thai nhi chết lưu hoặc thai nhi bị sảy, vấn đề còn nhạy cảm hơn do chịu ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa và tôn giáo của Ba Lan. Pháp luật và thực tiễn xã hội Ba Lan nhìn nhận thai nhi với sự tôn trọng đặc biệt, đồng thời bảo vệ quyền của gia đình trong việc nhận và mai táng.

Vì vậy, việc sử dụng các mẫu bệnh phẩm liên quan đến thai nhi cho mục đích nghiên cứu không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu chuyên môn mà còn phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về đạo đức và quyền lợi của thân nhân.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net