Vụ cấp thuốc giảm cân khi không có đơn của bác sĩ: Xử phạt hành chính Thẩm mỹ viện Quốc tế Bắc Mỹ

Sau khi Báo Công lý phản ánh, các cơ quan chức năng của TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tích cực vào cuộc xác minh những thông tin báo nêu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có nhiều vi phạm đã xảy ra tại Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ như: Cơ sở kinh doanh không được làm massage giảm béo cho khách hàng; không được cung cấp thuốc thải độc, thải mỡ bằng thuốc odistad ngày uống 4v/2 lần và trà thải độc cho khách khi chưa có đơn của bác sĩ.

Từ kết quả kiểm tra, UBND TP Vinh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ.

Theo đó, xử phạt hành chính đối với cơ sở Thẩm Mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, vì đã cung cấp dịch vụ massage giảm béo cho khách hàng không đúng phạm vi theo giấy phép kinh doanh được cấp (khoản 2 điều 6. NĐ98).

Biên bản kiểm tra kinh doanh dịch vụ Thẩm mỹ của UBND TP Vinh

Đối với hành vi vi phạm trên của Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với số tiền 10,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu cơ sở chấm dứt hoạt động không đúng phạm vi cho phép.

Trước đó, Báo Công lý nhận được đơn thư phản ánh của khách hàng là chị Đinh Thị T. (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc - Nghệ An) cho biết, vào khoảng tháng 8/10/2022, chị có đọc thông tin quảng cáo trên mạng của Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ về "dịch vụ giảm cân, giảm eo sau một lần thực hiện không xâm lấn, hiệu quả ngay lần đầu. Không cần dùng bất cứ thứ gì chỉ thực hiện máy công nghệ cao sóng GS".

Tin lời quảng cáo, theo lịch hẹn, chị T. đến Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ và được nhân viên tên Lài tư vấn cho chị dùng dịch vụ giảm béo, trong vòng 2 tháng sẽ giảm cân từ 5kg đến 7kg, giảm vòng eo từ 10cm đến 15 cm, với tổng số tiền dịch vụ là 36 triệu đồng. Thế nhưng, sau 3 tháng dùng dịch vụ tại đây, chị T đã không nhận được kết quả như lời hứa của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Cùng chung cảnh ngộ, theo chị Trần Thị Q.T. (trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), tin vào lời quảng cáo trên mạng Facebook của Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ về điều trị nám "sau 60 phút sẽ có một làn da trắng mịn, hồng hào, đánh bay mọi vết nám bằng công nghệ multi picofrist - công nghệ trị nám chuẩn quốc tế. Có cam kết bằng văn bản và hoàn tiền nếu không hiệu quả".

Chị Q.T đã đến trực tiếp làm dịch vụ tại thẩm mỹ viện. Sau lời tư vấn của nhân viên, chị tham gia gói điều trị nám với giá 28,5 triệu đồng. Cam kết sau 5 buổi, da của chị Q.T sẽ sạch nám hoàn toàn. Song sau 5 tháng điều trị, da mặt của chị Q.T không những không đỡ nám mà còn bị nám lan ra nhiều.

Các loại thuốc do Thẩm mỹ viện cung cấp cho khách hàng

Ông Trần Nguyên Truyền, Chánh thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ bị khách hàng tố cáo. Trước đây, do đã có khách hàng tố cáo nên Sở Y tế đã từng giao cho UBND TP Vinh kiểm tra và xử lý nhưng nay lại tái phạm. Lần này, Thanh tra Sở Y tế Nghệ An sẽ tiến hành trực tiếp kiểm tra toàn bộ các cơ sở thẩm mỹ và kiên quyết xử lý nếu vi phạm pháp luật.

Kết quả kiểm tra cho thấy Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ có nhiều sai phạm

Hy vọng, sau lần xử phạt này, Thẩm mỹ viện quốc tế Bắc Mỹ sẽ sớm khắc phục những sai phạm và chấp hành nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng đã đề ra. Đồng thời, qua đây cũng là lời nhắc nhở cho các chị em trước khi làm đẹp nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ để đến làm tại các cơ sở có uy tín, tránh trường hợp “tiền mất, tật mang”.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Công lý