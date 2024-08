Vụ cá suối chết bất thường: Khuyến cáo hạn chế dùng nước máy

Từ tối 30-6 người dân xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp phát hiện cá, tôm chết dạt vào ven bờ suối Bắc và trôi nổi trên mặt. Ngày 8-7, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp huyện Quỳ Hợp kiểm tra, báo cáo vụ cá suối chết bất thường. Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An gửi hai báo cáo đến UBND tỉnh Nghệ An kết luận kết quả phân tích mẫu nước có một số thông số vượt quy chuẩn cho phép là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt khe suối, khiến cá suối chết.