Cá suối chết bất thường ở Nghệ An, đoàn kiểm tra báo cáo gì?

Đề nghị xử phạt công ty khai thác thiếc 320 triệu đồng Ngày 4-6, UBND huyện Quỳ Hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty thiếc Hà An 250 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 4,5 tháng (kể từ ngày 4-6) căn cứ theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp đó, ngày 17-6, Công an huyện Quỳ Hợp chuyển hồ sơ sang UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị xử phạt 70 triệu đồng với Công ty thiếc Hà An do thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.