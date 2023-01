Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông: Cần làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công

Đã hơn 5 ngày trôi qua, các lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm đưa bé trai T.L.H.N. (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lọt vào trụ bê tông rỗng bên trong, đóng xuống đất sâu 35m lên mặt đất sớm nhất. Và rồi hội chẩn của các đơn vị chuyên môn (pháp y, y tế,…) xác định, bé đã tử vong. Như vậy, không còn phép màu nào đến với bé, đành khép lại cuộc đời ngắn ngủi khiến hàng triệu trái tim đang dõi theo không cầm được nước mắt.

Liên quan vụ việc đau lòng trên, chiều 5/1, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thành Phú - Đoàn luật sư TP.HCM.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án để đưa bé trai ra ngoài.

Theo luật sư Phú, đây được xem là vụ việc hy hữu và hết sức nghiêm trọng do có hậu quả chết người. Do vậy, ngành chức năng cần làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công có thực hiện đúng các quy định về an toàn trong thi công công trình, như: Rào chắn, biển báo, phương tiện cảnh báo khác, bảo vệ chốt bảo vệ không cho người lạ vào công trình,… để làm căn cứ khởi tố và xử lý các bước tiếp theo.

Trường hợp đơn vị thi công không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp đảm bảo an thi công công trình xây dựng để cho người đi vào tử vong thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, được quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 2 người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500 trăm đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng; d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Như tin đã đưa, vào trưa 31/12/2022, bé N. cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen của tuyến đường ĐT857 qua địa bàn xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) và không may bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu 35m. Lúc này, các em đi cùng liền kêu cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường tiến hành giải cứu bé. Tuy nhiên, trong quá trình cứu hộ đã gặp không ít khó khăn do khối đất, đá có độ nén chắc, phức tạp. Đến chiều 5/1, các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương triển khai các phương án để đưa bé trai ra ngoài.

