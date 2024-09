Vụ ám sát hụt ông Trump: Tại sao trong ba lô của nghi phạm lại có gạch ceramic?

Hãng tin Reuters vừa công bố một số hình ảnh các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang khám xét một ngôi nhà cũ của nghi phạm ở bang North Carolina, người đã được các cơ quan truyền thông địa phương xác định là Ryan Routh, 58 tuổi.

Trong khi đó, theo báo Guardian, cảnh sát trưởng quận Palm Beach, ông Ric Bradshaw, cho biết có "hai ba lô của nghi phạm treo trên hàng rào và bên trong chứa gạch ceramic".

Hình ảnh khẩu súng trường và chiếc ba lô của nghi phạm. Ảnh: News 3 Las Vegas

Các nhà phân tích bao gồm một cựu đàm phán viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), nhận định với CNN rằng có thể nghi phạm đã lên kế hoạch sử dụng ba lô làm áo giáp, với gạch ceramic nhét bên trong để bảo vệ khỏi đạn bắn.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ các cơ quan chức năng về điều này.

Thêm một nghi vấn khác được cựu Phó giám đốc FBI Andrew McCabe nêu ra với CNN, đó là làm thế nào nghi phạm biết rằng Trump sẽ chơi golf vào ngày 15-9 (giờ địa phương).

Theo ông McCabe, vị trí của nghi phạm trên sân golf cho thấy "hắn biết bố cục của sân golf" và chứng tỏ vụ ám sát "được lập kế hoạch ở mức độ cao". Tuy nhiên, hắn có thể chỉ may mắn khi có mặt đúng lúc ông Trump cũng hiện diện.

Cảnh sát lục soát nhà cũ của nghi phạm ở Greensboro, bang North Carolina. Ảnh: Reuters

CNN cũng trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh tiết lộ ông Trump chơi golf ngày 15-9 là "quyết định vào phút cuối".

Ông Trump vừa trở về từ chuyến vận động tranh cử ở Bờ Tây nước Mỹ, bao gồm các điểm dừng chân tại TP Las Vegas, bang Nevada và bang Utah.

Theo Guardian, vào những ngày không tham gia vận động, ông thường chơi golf tại một trong các sân golf của mình. Sân golf Trump International Golf Club, nơi xảy ra vụ việc ngày 15-9, cách dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump khoảng 10 phút lái xe. Đây là một trong những sân golf yêu thích của ông và là một trong 3 sân golf ông sở hữu ở Florida.

Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, Ric Bradshaw, lưu ý tại một cuộc họp báo rằng vì ông Trump không còn là tổng thống, các quy trình bảo vệ xung quanh sân golf đã được nới lỏng.

"Nếu ông ấy vẫn là tổng thống, chúng tôi đã bao quanh toàn bộ sân golf này. Nhưng vì ông ấy không còn là tổng thống nên an ninh của ông được giới hạn ở những khu vực mà Mật vụ có khả năng bảo vệ" - ông Bardshaw nói với các phóng viên.

Nguồn tin: Báo Người Lao Động