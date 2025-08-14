Đây là cách đổi CCCD theo địa danh mới trên VNeID

Ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Ảnh: Xuân Sang.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an thông tin việc cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính được áp dụng cho trường hợp thẻ còn hạn và vẫn hiển thị đơn vị hành chính cũ. Người dân có thể thực hiện yêu cầu trên ứng dụng VNeID, và nhận thẻ mới sau 7 ngày làm việc.

Theo cơ quan chức năng, việc đổi CCCD này cũng đi kèm một số lợi ích như miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”. Ngoài ra, người dân có thể đặt lịch linh hoạt, theo dõi trạng thái, nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

Sau khi đã có tài khoản định danh mức 2 và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, người dân có thể gửi yêu cầu trực tuyến đến cơ quan trên địa bàn theo các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng. Tại giao diện chính màn hình, phần Nhóm dịch vụ, chọn Thủ tục hành chính. Sau đó tiếp tục hướng đến mục Dịch vụ công Căn cước, nhấn Cấp đổi thẻ Căn cước và nhập passcode.

Chọn Cấp đổi thẻ trong phần Thủ tục hành chính.

Bước 2: Nhấn Tạo mới yêu cầu. Tại đây màn hình hiển thị lựa chọn đề nghị cấp đổi cho bản thân hoặc khai hộ cho người khác.

Đối với khai cho bản thân, hệ thống sẽ tự động điền thông tin cơ bản, gồm họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân và số điện thoại. Người dùng cần kiểm tra lại sau đó nhấn kiểm tra thông tin để hệ thống đối chiếu với CSDL Quốc gia.

Việc khai cho người thân yêu cầu nhập mối quan hệ với người cần cấp đổi thẻ căn cước, cũng như thông tin liên quan của người này trong những phần có dấu "*".

Màn hình lựa chọn khai cho bản thân (trái) hoặc người khác (phải).

Bước 3: Hệ thống tiếp tục hiển thị màn hình chọn cơ quan và đặt lịch. Tại mục lý do, hãy chọn “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

Người dân có thể chọn Cấp thực hiện theo Phường/Xã, hoặc Tỉnh/Thành phố, thực hiện tại nơi thường trú, hay nơi ở hiện tại và cơ quan để làm việc. Để hẹn ngày đến, công dân chọn những ngày chưa bị bôi đỏ, hay xám. Sau khi thấy hiển thị vòng tròn xanh xung quanh ngày mong muốn, ấn OK.

Người dân cần nhập đầy đủ thông tin và kiểm tra lại sau khi hoàn tất.

Sau khi hoàn thành, ấn tiếp tục, màn hình hiển thị xác nhận thông tin hồ sơ. Người dân kiểm tra lại và tích vào ô cam đoan lời khai. Cuối cùng, hãy lưu lại và đến cơ quan đã đăng ký vào đúng ngày hẹn.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn