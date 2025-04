Xử lý tài xế xe tải tông chắn đường sắt khi tàu đang đến

Sự việc xảy ra vào lúc 5h47’ ngày 2/4, tại điểm giao giữa đường ngang dân sinh và tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, thuộc Km696+160 (địa phận phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TP Huế).

Gác chắn tàu đã đóng xuống nhưng tài xế xe tải vẫn cố ý vượt qua, làm hư hỏng hệ thống gác chắn tàu

Ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-030.93 đã cố tình vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu cảnh báo màu đỏ và chuông báo động đang hoạt động. Hành vi này đã gây hư hỏng hệ thống cần chắn an toàn.

Nhận được thông tin, Đội CSGT đường sắt số 1 đã phối hợp với Trạm CSGT Phú Lộc để xác minh và làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện là ông Huỳnh Văn Q. (SN 1966, trú tại phường Kim Long, quận Phú Xuân, TP Huế).

Trước hành vi vi phạm nghiêm trọng này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với ông Q. về hai hành vi nêu trên.

Video ghi lại tài xế vượt đường ngang làm hư hệ thống chắn tàu

Ngoài việc lập biên bản xử phạt, lực lượng chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tài xế bồi thường thiệt hại với số tiền 10.800.000 đồng để sửa chữa hệ thống cần chắn bị hư hỏng.

Hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt không chỉ gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống đường sắt và người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt tại các điểm giao cắt với đường sắt, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn