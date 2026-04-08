Vợ Thành Chung gây chú ý

Ngày 7/4, Tố Uyên chia sẻ loạt hình trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng ông xã Thành Chung. Cô diện đồ bơi một mảnh, thả dáng trong khu nghỉ dưỡng cao cấp trên hòn đảo.
Nàng WAG sinh năm 2000 nhận nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc dưới bài đăng. Chỉ sau khoảng 2 tháng sinh em bé thứ 2, Tố Uyên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, không khác nhiều so với trước.
Trước đó vào ngày 24/3, Thành Chung và Tố Uyên khiến người theo dõi bất ngờ khi đăng ảnh tổ chức đầy tháng cho con trai thứ hai tên Minh Quang. Suốt thời gian Tố Uyên mang thai và cả đến ngày sinh, cặp đôi đều giữ kín thông tin trên mạng xã hội. Con trai đầu lòng của hai vợ chồng, bé Thành Minh, chào đời vào tháng 9/2022.
Sau khi sinh con thứ hai, Tố Uyên cũng được Thành Chung chiều chuộng, quan tâm. Cô từng khoe ngay sau khi đầy tháng con, ông xã đã nhanh chóng đưa cô trở lại "đường đua" du lịch bằng chuyến đi Ninh Bình, chụp cho cô nhiều tấm hình check-in đẹp.
Thời gian qua, Tố Uyên cũng là một trong những nàng WAG luôn giữ vững phong độ nhan sắc, thời trang mỗi lần xuất hiện. Sau khi sinh con, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, là hậu phương vững chắc để chồng tập trung sự nghiệp. Hot girl Tuyên Quang cũng duy trì lối sống kín tiếng, ít thị phi.
Bà mẹ hai con trung thành với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính và mái tóc đen dài. Cô cũng là người sáng lập một thương hiệu thời trang riêng vào năm 2024.
Kết hôn 4 năm và trước đó là 5 năm hẹn hò, Thành Chung - Tố Uyên gây ngưỡng mộ khi luôn duy trì tình cảm ngọt ngào, bền chặt. Ngoài những món quà đắt đỏ, trung vệ sinh năm 1997 thường xuyên gọi vợ là "em bé", không ngại dành cho cô những lời có cánh trên mạng xã hội.
Tác giả: Mai An
Nguồn tin: znews.vn