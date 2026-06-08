4 sai lầm phổ biến trong mùa hè đang âm thầm “hủy hoại” làn da của bạn

Bỏ quên kem chống nắng hoặc sử dụng không đúng cách



Kem chống nắng là lớp bảo vệ quan trọng giúp da tránh tác hại của tia UV, nhưng nhiều người chỉ dùng khi đi biển hoặc ra ngoài trời nắng gắt. Thực tế, tia UV vẫn ảnh hưởng đến da ngay cả khi trời râm hoặc khi ngồi gần cửa sổ.



Không dùng hoặc dùng sai cách có thể khiến da sạm màu, nám, tàn nhang, xuất hiện nếp nhăn và lão hóa sớm. Nhiều người còn bôi quá ít, không thoa lại sau vài giờ hoặc bỏ quên vùng cổ, tai, tay, làm giảm hiệu quả bảo vệ. Chuyên gia khuyến cáo nên thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 15-30 phút và bôi lại mỗi 2-3 giờ khi hoạt động lâu ngoài trời hoặc ra nhiều mồ hôi.





Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày



Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen rửa mặt liên tục để loại bỏ dầu thừa. Tuy nhiên, việc làm này có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô căng, dễ kích ứng và tiết dầu nhiều hơn.



Rửa mặt quá thường xuyên hoặc dùng sản phẩm có tính tẩy mạnh còn làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo chỉ nên rửa mặt khoảng 2 lần mỗi ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ. Khi da quá nhờn, có thể sử dụng giấy thấm dầu hoặc xịt khoáng thay vì liên tục dùng sữa rửa mặt.

Không bổ sung đủ nước cho cơ thể



Mùa hè khiến cơ thể mất nước nhiều hơn qua mồ hôi. Khi không được bổ sung đủ nước, làn da dễ trở nên khô ráp, xỉn màu, bong tróc, giảm đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn sớm.



Ngay cả da dầu cũng có thể bị thiếu nước. Khi đó, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để bù đắp độ ẩm, khiến da càng bóng nhờn và dễ nổi mụn. Ngoài việc uống đủ nước, nên bổ sung các loại rau củ, trái cây giàu nước và chất chống oxy hóa để hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Thường xuyên đưa tay chạm lên mặt



Thường xuyên chạm tay lên mặt là thói quen phổ biến có thể khiến bụi bẩn, vi khuẩn và dầu thừa từ bàn tay bám lên da, làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn, kích ứng và nhiễm khuẩn. Nguy cơ này càng cao trong mùa hè khi da tiết nhiều mồ hôi và dầu nhờn.



Ngoài việc hạn chế sờ tay lên mặt, cần vệ sinh thường xuyên các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da như điện thoại, khẩu trang, khăn mặt, vỏ gối hay cọ trang điểm để giảm nguy cơ tích tụ vi khuẩn và gây mụn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV