Vờ ra tay nghĩa hiệp rồi dở trò cướp giật

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái (SN 1985) trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của anh Kiều Huỳnh Đ, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội về việc bị cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động tại đường Phố Viên kéo dài, thuộc địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Duy Thái tại Cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm xác định thủ phạm gây án chính là Nguyễn Duy Thái, (SN 1985) trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Thái nghĩ ra thủ đoạn rất tinh vi, khi phát hiện “con mồi”, Thái điều khiển xe máy lại gần nói xe máy do bị hại điều khiển bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe máy. Và “con mồi” Thái nhắm đến là các bạn sinh viên trẻ tuổi, thiếu cảnh giác điều khiển xe máy đi một mình.

Ngày 29/7, trong lúc phóng xe lòng vòng ở đường Phố Viên, Thái phát hiện anh Đ đang đỗ xe ven đường, Thái đã dừng xe chỉ phần gầm máy xe bị dầu bám đen và nói xe máy của anh Đ bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe máy. Thực tế các xe máy đi lâu đều bị bám dầu ở đây. Nhân lúc anh Đ không để ý, Thái tháo dây gió nối với bu-gi của xe máy khiến xe máy của anh không nổ máy được. Lúc này, Thái xưng là thợ sửa xe máy và nói cửa hàng sửa chữa xe máy của mình gần đây và với những chiếc xe bị hỏng như thế này phải thay phụ kiện.

Sau đó, Thái vờ gọi điện thoại cho một người để hỏi về phụ kiện thay thế, trong lúc đang nói chuyện điện thoại Thái nói điện thoại của mình hết pin, nên Thái bảo anh Đ chụp ảnh phụ kiện hỏng để gửi cho cửa hàng tìm phụ kiện phù hợp. Tin tưởng người thợ sửa xe nhiệt tình và tốt bụng, nên khi Thái nói anh Đ đưa điện thoại cho mình để so sánh với phụ kiện cần thay, anh Đ đã vui vẻ nghe lời. Chỉ chờ có vậy, Thái cầm điện thoại của anh Đ rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

Đấu tranh mở rộng, Nguyễn Duy Thái khai nhận, từ tháng 3/2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cũng với thủ đoạn tương tự. Theo chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, đây là thủ đoạn rất mới người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng gây án như các trường hợp nêu trên.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân