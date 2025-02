Vợ Đình Triệu ‘đốt mắt' khi diện váy ngắn giữa trời 12 độ

Vợ Đình Triệu diện váy ngắn khoe vẻ quyến rũ giữa thời tiết lạnh giá tại Hải Phòng

Mới đây, trên trang cá nhân, Tường Linh “gây sốt” mạng xã hội với bộ ảnh du xuân giữa thời tiết lạnh 12 độ C. "Hải Phòng 12 độ C và style của tôi", bà xã của Đình Triệu đăng tải dòng "caption" cùng bộ ảnh. Xuất hiện trong khung hình, nàng WAG thả dáng cực cuốn hút trong thiết kế phối tông trắng đen thời thượng. Phần thân trên được may cúp, xẻ cổ chữ V kết hợp với chất liệu ôm sát giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm của người mặc. Dù nhiệt độ xuống thấp nhưng vợ Đình Triệu vẫn tự tin khoe vẻ đẹp quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

Nàng WAG gốc Đồng Nai cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế khi làm nổi bật phần đuôi váy màu trắng. Người đẹp kết hợp dòng quần tất phiên bản lưới, có chất liệu co giãn giúp cô thoải mái di chuyển, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân mang đến những bức ảnh khoe dáng cực phẩm.

Dưới phần bình luận, bà xã của Đình Triệu nhận được “mưa lời khen” của bạn bè, người thân. “Đẹp quá”; “Cơ biết là đẹp rồi, mà có lạnh không chị”; “Mùa đông không lạnh”; “Trông hơi buốt á”; “Quá đỉnh luôn chị”; “Đẹp quá chị”…

Nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà "gái 1 con" gây chú ý của vợ thủ thành ĐT Việt Nam

Vợ của thủ thành sinh năm 1991 là Phan Diễm Tường Linh. Cô đã quyết định chuyển từ quê Đồng Nai ra Hải Phòng định cư để đồng hành cùng chồng. Hiện Tường Linh làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Đình Triệu - Tường Linh chính thức về chung nhà vào tháng 3/2023. Chuyện tình yêu của cặp đôi được nhiều fan bóng đá ngưỡng mộ. Trước đó, Đình Triệu từng chia sẻ về việc được gọi lên ĐT Việt Nam với anh như một giấc mơ. Trước khi thành danh như hiện tại, Đình Triệu từng có thời gian khó khăn, phải làm bảo vệ cho một công ty ở Vũng Tàu để theo đuổi đam mê.

Vợ chồng Đình Triệu đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2023. Trên trang cá nhân, Tường Linh đăng rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Trước khi kết hôn với Đình Triệu, Tường Linh từng tham dự chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam năm 2022. Bà xã thủ thành ĐT Việt Nam nhận nhiều lời khen với vóc dáng nóng bỏng. Cô thường xuyên diện những bộ trang phục khoe vòng eo "con kiến", cơ bụng săn chắc.

Với body “cực cháy”, nàng WAG sinh năm 1991 không ngại khoe hình diện bikini nóng bỏng trong những chuyến du lịch biển. Tường Linh sở hữu vóc dáng lý tưởng, làn da trắng sáng, thường xuyên diện trang phục cắt xẻ, tôn dáng.

