Nộp đủ 47 tỷ đồng tiền nhận hối lộ, Cựu Viện trưởng được giảm án

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên sơ thẩm.

Trong số các bị cáo có đơn xin phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh là người được xác định nhận số tiền hối lộ nhiều nhất, 47 tỷ đồng của doanh nghiệp dược.

Tại phiên sơ thẩm, ông Lộc bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án 14 năm tù. Sau đó, ông làm đơn kháng cáo kêu oan, xin xem xét lại toàn bộ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Viện trưởng vẫn giữ nguyên quan điểm nói "không có nhu cầu nhận tiền", còn việc cấp dưới đi nhận tiền mang đi đâu, làm gì ông không chỉ đạo hay can thiệp.

Khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho ông từ 2-3 năm tù. Hội đồng xét xử xét thấy ông Lộc đã được gia đình nộp lại 47 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính, có nhiều các thành tích công tác, cống hiến ngành y tế... đã tuyên giảm 2 năm 6 tháng tù, còn 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ, đã nộp lại 16 tỷ đồng, cũng được tòa giảm 2 năm xuống còn 17 năm tù về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị giảm cho ông Cách mỗi tội danh 1-2 năm tù. Vì ông Cách đã khắc phục hết số tiền chiếm đoạt của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, Hội đồng xét xử giảm 3 năm 6 tháng tù cho ông, chỉ còn 11 năm 6 tháng.

Những người còn lại được Hội đồng xét xử giảm án do có các tình tiết giảm nhẹ mới, có người còn được tuyên chuyển thành án treo.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Đối với bị cáo Phạm Văn Cách, tòa sơ thẩm cáo buộc đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn” cho lãnh đạo các bệnh viện, tránh bị gây khó khăn. Tiền hối lộ được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt, trực tiếp cho các lãnh đạo các bệnh viện này hoặc tài khoản của người quen, tùy nhu cầu.​

Tác giả: H.N

Nguồn tin: nhandan.vn