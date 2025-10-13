Hàn Quốc định đưa cảnh sát sang Campuchia sau khi công dân bị bắt cóc, tra tấn

Logo của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tại trụ sở ở Seoul - Ảnh: NEWSIS

The báo The Korea Herald, Hàn Quốc đã cam kết sử dụng các biện pháp mạnh hơn để bảo vệ công dân nước này tại Campuchia trong bối cảnh các vụ bắt cóc và cưỡng bức lao động gia tăng, gồm cả cái chết gần đây của một sinh viên Hàn Quốc - người bị bắt cóc và tra tấn trong chuyến du lịch Campuchia.

Trong thông báo ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) cho biết quyền tư lệnh Yoo Jae Seong của cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp song phương với cảnh sát Campuchia vào ngày 23-10 tại thủ đô Seoul, bên lề Hội nghị thượng đỉnh cảnh sát quốc tế.

Trong cuộc họp, ông Yoo dự kiến sẽ kêu gọi "các biện pháp đối phó mạnh hơn" nhằm kiềm chế tình trạng gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Cơ quan này cho biết thêm ông Yoo cũng sẽ thảo luận đề xuất của cảnh sát Hàn Quốc về việc lập "Bàn hỗ trợ người Hàn Quốc" (Korean Desk) - một bộ phận hỗ trợ người Hàn trong đồn cảnh sát Campuchia - và khả năng cử các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc sang Campuchia.

Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra lệnh "tăng cường mọi nỗ lực ngoại giao để bảo vệ công dân Hàn Quốc trước tội phạm tại Campuchia".

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào tối 11-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tìm kiếm sự hợp tác từ Chính phủ Campuchia và sẵn sàng "thực hiện các biện pháp bổ sung nếu cần thiết", nhưng không nêu chi tiết.

Hôm 10-10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Seoul để kêu gọi thực hiện các biện pháp mạnh hơn nhằm đối phó với tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến và giam giữ nhắm vào người Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt đối với thủ đô Phnom Penh của Campuchia, có hiệu lực từ 21h tối 10-10 (theo giờ Hàn Quốc), tương tự như với các khu vực phía tây Campuchia, kêu gọi người dân nước này hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch du lịch.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo người Hàn Quốc tránh bị lừa bởi các quảng cáo việc làm hứa hẹn mức lương cao phi thực tế ở Campuchia, vì nhiều nạn nhân đã bị bắt cóc, giam giữ để đòi tiền chuộc hoặc bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Gần đây thông tin sinh viên Hàn Quốc (22 tuổi) bị tra tấn đến chết tại Campuchia đã làm dấy lên lời kêu gọi cử cảnh sát nước này sang để tăng cường phối hợp với chính quyền Campuchia và hỗ trợ tốt hơn cho các nạn nhân người Hàn Quốc. Hàn Quốc lên kế hoạch phối hợp với Campuchia khám nghiệm tử thi sinh viên này.

Theo báo The Korea Herald, tính đến tháng 6-2025, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) ước tính có ít nhất 53 trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia. Tổ chức này cáo buộc chính quyền Campuchia không mạnh tay trấn áp và sau đó vẫn để các cơ sở như vậy tiếp tục hoạt động. Chính phủ Hàn Quốc cho biết gần 200.000 người Hàn Quốc đã đến Campuchia trong năm 2024, và khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại quốc gia này.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn