Vợ chi 100 triệu giảm cân rồi lại xin thêm 100 triệu để hút mỡ, tôi chỉ sợ cô ấy đang tìm một “lối tắt”

Vợ tôi tên Ánh. Từ lúc còn yêu nhau, cô ấy đã hay mặc cảm về ngoại hình. Thực ra Ánh không phải người béo đến mức mất cân đối, nhưng cô ấy luôn nghĩ mình lớn hơn bạn bè, mặc quần áo không đẹp bằng người khác. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cô ấy vui vẻ và khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ ép vợ phải thay đổi ngoại hình. Nhưng có lẽ cảm giác tự ti ấy đã ở trong lòng Ánh từ lâu.

Sau khi kết hôn rồi sinh con, cân nặng của vợ tăng lên khá nhiều. Bé nhà tôi năm nay 3 tuổi nhưng vóc dáng của Ánh vẫn chưa trở lại như trước. Mỗi lần đi gặp bạn bè cũ, dự tiệc hay xem lại những bức ảnh ngày trước, cô ấy lại buồn. Ánh thường nói ngày xưa còn mặc được nhiều kiểu váy, còn bây giờ lúc nào cũng phải chọn đồ rộng để che vòng bụng.

Vợ tôi bị áp lực tăng cân sau sinh. Ảnh minh họa

Tôi vẫn hay động viên vợ rằng giảm cân là chuyện cần thời gian, không cần phải quá áp lực. Nhưng tôi hiểu, những lời an ủi của tôi có lẽ chưa đủ để cô ấy tự tin trở lại.

Cách đây khoảng một tháng, Ánh bất ngờ nói đã đăng ký một gói tập gym với huấn luyện viên cá nhân, chi phí gần 80 triệu đồng. Tôi khá bất ngờ vì đây không phải khoản tiền nhỏ. Khi hỏi sao không bàn với tôi trước, Ánh nói rằng nếu hỏi chắc tôi sẽ tiếc tiền nên cô ấy tự quyết định.

Chưa dừng lại ở đó, cô ấy còn mua thêm thực phẩm bổ sung, vitamin, collagen, đồ ăn kiêng, quần áo tập luyện… Tổng cộng số tiền bỏ ra gần 100 triệu đồng. Thú thật, lúc đầu tôi rất xót. Với gia đình tôi, 100 triệu là một khoản đáng kể. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của vợ, tôi lại nghĩ nếu điều này giúp cô ấy khỏe hơn, tự tin hơn thì cũng đáng để ủng hộ.

Tôi còn động viên Ánh cố gắng, coi như đây là khoản đầu tư cho sức khỏe nhưng chỉ sau một tuần, mọi chuyện bắt đầu không giống như kế hoạch. Ánh đi tập về thường than mệt, đau nhức khắp người. Huấn luyện viên tăng dần cường độ khiến cô ấy nhiều hôm về nhà chỉ muốn nằm nghỉ. Chế độ ăn cũng khiến vợ khó thích nghi. Cắt giảm tinh bột, hạn chế đồ ăn yêu thích khiến Ánh luôn trong trạng thái thèm ăn.

Cô ấy bị ám ảnh, cứ nghĩ phải tập cật lực để giảm cân bằng mọi cách. Ảnh minh họa

Ban đầu chỉ là một ly trà sữa sau buổi tập vì "thưởng cho bản thân". Sau đó là những bữa gà rán, bánh ngọt, lẩu nướng cuối tuần. Có hôm tôi đi làm về, thấy trên bàn đầy đồ ăn nhanh. Ánh vừa ăn vừa nói: "Mai em ăn kiêng lại". Gói tập vẫn còn thời hạn nhưng cô ấy bắt đầu ít đến phòng gym hơn. Những hộp thực phẩm bổ sung mua về cũng nằm nguyên trên kệ, nhiều hộp chưa từng mở.

Tôi nghĩ có lẽ vợ sẽ từ từ điều chỉnh lại, nhưng rồi một tối, Ánh ngồi xuống nói chuyện rất nghiêm túc. Cô ấy bảo có lẽ tập luyện không phù hợp với mình. Sau đó, Ánh nói muốn vay thêm 100 triệu để đi hút mỡ vì thấy nhiều người trên mạng sau khi làm đã thay đổi ngoại hình rất nhanh. Cô ấy nói đây sẽ là lần cuối cùng đầu tư cho việc giảm cân. Nghe xong tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Tôi không tiếc tiền vì vợ. Nếu có một phương pháp an toàn, phù hợp giúp cô ấy khỏe mạnh và tự tin hơn, tôi sẵn sàng đồng hành. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là Ánh dường như đang nghĩ chỉ cần bỏ nhiều tiền thì vóc dáng mong muốn sẽ tự đến, trong khi những thói quen ăn uống và sinh hoạt khiến cân nặng tăng lên vẫn chưa thay đổi.

Tôi hỏi nếu sau khi hút mỡ, bác sĩ vẫn yêu cầu duy trì chế độ ăn uống và vận động thì sao? Nếu không thay đổi thói quen thì kết quả có thể bị ảnh hưởng thế nào? Ánh im lặng một lúc rồi nói sẽ cố gắng.

Tôi biết vợ đang rất áp lực với ngoại hình của mình. Tôi cũng muốn cô ấy vui vẻ hơn, tự tin hơn. Nhưng tôi sợ điều cô ấy cần lúc này không phải là một quyết định vội vàng, mà là một kế hoạch phù hợp và lâu dài.

Bây giờ tôi chỉ muốn vợ hiểu rằng không có phương pháp nào thay thế hoàn toàn cho việc thay đổi lối sống. Làm đẹp có thể là một lựa chọn, nhưng sự thay đổi bền vững vẫn cần bắt đầu từ chính những thói quen mỗi ngày.

Tôi nên làm gì để vợ bình tĩnh suy nghĩ trước khi tiếp tục bỏ thêm 100 triệu nữa?

Tác giả: Hạnh Nguyên (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn