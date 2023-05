Vợ bị đất lở phủ kín, chồng cùng đồng nghiệp đào bới cứu không kịp

Chị C. được đưa lên khỏi đống đất sạt đè chị ở công trường xây cầu, nhưng chị không qua khỏi - Ảnh: TÙNG LINH

Chiều 10-5, ông Nguyễn Bá Khải - chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) - xác nhận một nữ công nhân đã tử vong do bị đất lở đè phải trong quá trình thi công cầu bắc qua kênh Chính Bắc thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam tại xã Hòa Thắng của huyện này.

Theo ông Khải, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h ngày 10-5. Lúc này, chị L.T.C. (49 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) đang cùng các công nhân khác tham gia thi công cầu thì bị bờ đất phía trên sạt xuống đè phải.

Chồng chị C. cũng là công nhân đang làm ở đây đã cùng những người khác đào bới đưa chị ra khỏi đống đất sạt.

Chị C. được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bùi Anh Hòa - phó giám đốc bệnh viện, chị C. đã tử vong ngoại viện do đa chấn thương, bị ngạt.

Hiện trường nơi đống đất sạt đè chết một nữ công nhân - Ảnh: TÙNG LINH

Chị Đào Thị Tùng Linh - một nhân chứng có mặt ở hiện trường, cho biết thời gian các công nhân đào bới đưa chị C. ra khỏi đống đất sạt đè chị khá lâu. Khi đưa được chị ra ngoài thì không có người biết sơ cứu, thổi ngạt ban đầu.

Theo ông Đào Tấn Hữu - chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, công trình cầu bê tông bắc qua kênh thủy lợi trên được UBND huyện Phú Hòa đầu tư, một nhà thầu xây dựng ở xã Hòa Thắng thi công.

Ông Nguyễn Bá Khải cho biết đã chỉ đạo công an và các lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động thương tâm này, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Duy Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ