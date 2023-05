Bác sĩ chở thi thể cô gái nâng ngực tử vong đến trại hòm khai gì?

Ngày 10-5, TAND quận Bình Tân (TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Đức Hồng (bác sĩ đã nghỉ hưu) về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, thuộc trường hợp làm chết ngườ".

Thời điểm xảy ra vụ án, bác sĩ Hồng không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa thẩm mỹ.

Tại tòa, bị cáo Hồng khai khi gặp chị T. - nạn nhân, tại Bệnh viện quận Phú Nhuận, chị này đã xin số điện thoại của bị cáo để được tư vấn phẫu thuật nâng ngực và vùng kín.

Bị cáo Hồng tại phiên xét xử

6 tháng sau đó, chị T. liên hệ làm phẫu thuật thì bị cáo báo giá 74 triệu đồng. Lúc này, chị T. chỉ có 50 triệu đồng. Để được giảm chi phí, chị T. đồng ý làm phẫu thuật tại nhà bị cáo.

Mặc khác, bị cáo Hồng khai thời điểm này dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên bị cáo đã mang bàn phẫu thuật, máy hút đờm, bóng thở… về trang bị tại nhà riêng như phòng phẫu thuật thẩm mỹ.

Bị cáo khai sáng 3-7-2021, chị T. đến nhà bị cáo để làm phẫu thuật như đã hẹn. Bị cáo yêu cầu chị T. vệ sinh cá nhân, đo huyết áp... và dặn "khi phẫu thuật nếu khó chịu phải nói".

Sau khi làm xong một bên ngực, bị cáo Hồng thực hiện phẫu thuật bên ngực còn lại thì chị T. kêu đau và có biểu hiện suy hô hấp, tím tái trên mặt.

Lúc này, bị cáo nghĩ chị T. bị sốc thuốc nên dừng phẫu thuật để hồi sức tích cực cho chị T. Bị cáo cho nạn nhân thở bình ô xy, hút đờm dãi...

Khi nghe tim chị T đập rời rạc, bị cáo tiếp tục tiêm thuốc chống sốc phản vệ, bóp bóng thở hỗ trợ. Khoảng 30 phút sau đó, nạn nhân tử vong.

Bị cáo nói rằng lúc này mình không còn bình tĩnh nên vẫn ngồi bóp bóng thở cho chị T.

Lúc này, bị cáo nhờ con gái (hỗ trợ bóp bóng thở cho nạn nhân) mở điện thoại của chị T. và gọi cho mẹ nạn nhân đến đóng viện phí mà không nói về chuyện nạn nhân đã tử vong.

Qua nói chuyện, bị cáo xác định được chỗ ở của chị T. nên mượn ô tô của con trai đưa thi thể chị T. về quê.

Bị cáo Hồng khai rằng lí do không báo cho gia đình chị T. trước vì muốn gặp trực tiếp để trình bày sự việc để có hướng khắc phục hậu quả. Bị cáo nói rằng, đã dự định sau khi gặp gia đình chị T. xong, bị cáo Hồng sẽ đến chính quyền tại đó trình báo sự việc.

Tuy nhiên, khi đến địa phận quê của chị T., bị cáo không liên lạc được với gia đình nạn nhân. Do đó, bị cáo đã đưa thi thể nạn nhân đến trại hòm nhờ an táng. Chủ trại hòm đã trình báo vụ việc với công an.

HĐXX hỏi bị cáo vì sao không đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay thời điểm nạn nhân kêu đau mà vẫn tự xử lý tiếp. Bị cáo Hồng khai rằng sự việc diễn ra quá nhanh và thừa nhận bản thân đã sai khi xử lý như vậy.

Chiều cùng ngày, phiên xét xử tiếp tục diễn ra.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người lao động