Cấm mọi phương tiện trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An để tránh bão số 5

Đường đi của bão số 5 lúc 13h ngày 25/8/2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo, do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ 13 giờ 30 ngày hôm nay 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trước đó, vào 11 giờ trưa cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã khuyến cáo các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc-Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay do ảnh hưởng của bão số 5.

Dự kiến tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 15 giờ ngày 25/8.

Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình đi cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng./.

Tác giả: Chu Thanh Vân

Nguồn tin: vietnamplus.vn