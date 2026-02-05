ViruSs lên tiếng về ảnh hẹn hò trợ lý

Ngày 4/2, hình ảnh ViruSs thân mật với một cô gái lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên thông tin 2 người hẹn hò. Chiều cùng ngày, nhạc sĩ này lên tiếng.

Trong bài đăng, ViruSs khẳng định anh không vi phạm pháp luật; chưa có vợ và cũng chưa công khai có người yêu; đồng thời không ở trong một mối quan hệ yêu đương chính thức hay bàn chuyện cưới hỏi.

Theo nam streamer, hình ảnh đang lan truyền trên mạng là khoảnh khắc anh đi chơi cùng một cô gái mà anh nhấn mạnh là “2 cá thể độc thân”.

“Chúng tôi mới gặp lại, nói chuyện một thời gian và thật lòng là đi chơi đúng nghĩa trong ngày đầu tiên ở Quy Nhơn. Mà cũng chưa được một ngày nữa”, anh viết.

ViruSs lên tiếng về tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

ViruSs cho rằng việc anh đi chơi, hẹn hò với người khác giới là điều bình thường. Anh nói mình cũng có nhu cầu tìm hiểu, yêu đương và lập gia đình như mọi người.

Cuối bài viết, ViruSs nhắn nhủ nếu ai không thích anh có thể chặn theo dõi. Anh mong được yên tâm làm nhạc và không muốn cô gái đi cùng bị công kích.

“Cũng đừng nói gì bạn nữ, tội bạn ấy. Sau này em không yêu, không đi chơi nữa là được chứ ạ”, ViruSs viết.

Cùng thời điểm, cô gái được cho là người trong tấm ảnh chụp cùng ViruSs xác nhận đang tìm hiểu streamer này.

Cô đăng ảnh chụp cùng ViruSs và viết: “Mình xác nhận mình và anh Hoàng đang trong giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò. Chúng mình tìm hiểu nhau vào thời điểm cả 2 đều độc thân, mình không có ý định giấu diếm chuyện mình hẹn hò. Còn về việc mọi người đang nhắc đến việc mình từng chia sẻ về chuyện cũ của anh. Mình xin khẳng định lần nữa mình không liên quan tới các mối quan hệ cũ của anh”.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn