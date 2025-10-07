Vingroup lập công ty mới vốn 10.000 tỉ đồng sản xuất, kinh doanh thép

Tập đoàn Vingroup mở rộng lĩnh vực sản xuất thép - Ảnh: T.L.

Ngày 6-10, Tập đoàn Vingroup vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim - bước đi được xem là mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ của tập đoàn, đồng thời thể hiện tham vọng tiến sâu vào chuỗi sản xuất vật liệu nền tảng.

Theo công bố, VinMetal có vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1.

VinMetal sẽ sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Các sản phẩm chủ lực bao gồm thép tấm, thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray, thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu sang khu vực.

Trước mắt, việc thành lập VinMetal nhằm đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup như Vinhomes (bất động sản) và VinFast (sản xuất ô tô điện).

Tập đoàn Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP.HCM - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và nhiều công trình năng lượng - giao thông đang được nghiên cứu.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup, đồng thời là Tổng giám đốc VinMetal, cho biết VinMetal không chỉ là nhà máy sản xuất thép, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho tương lai hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam.

Theo ông Quang, Vingroup chủ động phát triển các ngành công nghiệp nền tảng sẽ góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, nơi người Việt làm chủ công nghệ, vật liệu và năng lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Hiện tại, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long đang giữ vị thế dẫn đầu ngành thép Việt Nam, là doanh nghiệp duy nhất tuyên bố đầu tư sản xuất thép ray và một trong hai doanh nghiệp nội địa có thể sản xuất thép cuộn cán nóng.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ