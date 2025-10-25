Vingroup được Congo giao 6.300 ha đất miễn phí làm đại đô thị ven sông

Ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Kinshasa và bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup trong buổi ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: VIC.

Ngày 25/10 tại thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo), chính quyền thành phố và Tập đoàn Vingroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn cùng hệ thống giao thông xanh.

Theo nội dung MOU, hai bên sẽ phối hợp triển khai dự án đại đô thị ven sông trên diện tích khoảng 6.300 ha, đồng thời chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập hệ thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc điện.

Về đại đô thị, dự án được quy hoạch nằm giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N’djili, thuộc kế hoạch mở rộng của thủ đô. Đây là dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trụ sở trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Đáng chú ý, thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong đó, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Vingroup là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hiện hoạt động trong 5 lĩnh vực trụ cột gồm công nghiệp - công nghệ, thương mại - vịch vụ, hạ tầng, năng lượng và thiện nguyện xã hội.

Cộng hòa Dân chủ Congo nằm ở Trung Phi, có diện tích hơn 2,3 triệu km2. Đây là quốc gia giàu tài nguyên với trữ lượng lớn các khoáng sản chiến lược như kim cương, đồng, cobalt, uranium, vàng, bạc, sắt, thiếc, kẽm và dầu mỏ. Nước này cũng sở hữu tiềm năng thủy điện dồi dào, được đánh giá thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khai khoáng là ngành kinh tế trụ cột, chiếm tới 95% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu là nguyên liệu thô.

Khoảng 70% dân số Conggo làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung sản xuất cà phê, đường, dầu cọ, chè, chuối, gỗ... Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm vàng, kim cương, đồng, cobalt, coltan, thiếc, dầu thô, gỗ; trong khi nhập khẩu chủ yếu là máy móc, phương tiện giao thông, xăng dầu và lương thực. Đối tác thương mại lớn của quốc gia này là Trung Quốc, Zambia, Bỉ, Anh, Nam Phi, Zimbabwe.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, với dân số khoảng 17 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: znews.vn