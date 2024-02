VinFast VF6 mới chỉ chạy 450km lên sàn xe cũ, giá bán bất ngờ

Theo chia sẻ của chủ xe, tổng chi phí lăn bánh cho VinFast VF6 Plus là 850 triệu đồng, xe đã có bảo hiểm và nhiều phụ kiện khác. Mức giá mà chủ xe VinFast VF6 Plus mong muốn là 780 triệu đồng, tức lỗ 70 triệu đồng so với thời điểm lăn bánh mới dù mới trải nghiệm 450km.