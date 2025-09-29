Viettel Nghệ An “Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương” và mang đến Trung thu đặc biệt cho thầy trò trường Tiểu học Tri Lễ 4.

Tham dự chương trình về phía Viettel Nghệ An có đồng chí Đinh Văn Cảnh, Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Hạ tầng Viettel Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Giám đốc Viettel Post Nghệ An, cùng các đồng chí trong đoàn công tác. Về phía chính quyền xã Tri Lễ có đồng chí Lang Văn Loan, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã cùng các chuyên viên phòng Văn Hóa - Xã hội, Ban Xây dựng Đảng xã Tri Lễ. Về phía nhà trường, có sự tham gia của đồng chí Lê Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tri Lễ 4, cùng toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Trường tiểu học Tri Lễ 4 được thành lập từ năm 1982, nằm ở địa bàn đặc biệt khó khăn với đường đi hiểm trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, hơn 40 năm chưa từng có giáo viên nữ công tác. Đây cũng là ngôi trường vùng biên từng nổi tiếng với cái tên “trường nhiều không” (không điện, không sóng, không internet, không đường bê tông, không trạm y tế, không nhà công vụ…), Học sinh chủ yếu là con em đồng bào H’Mông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hành trình đến trường luôn là thử thách. Trường chỉ mới có điện và sóng điện thoại từ đầu năm 2025 đến nay.

Vượt đường sá xa xôi, đầy khó khăn hiểm trở, đoàn thiện nguyện của Viettel Nghệ An đã đến với trường Tiểu học Tri lễ 4, mang theo nhiều món quà ý nghĩa, có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại chương trình, Viettel Nghệ An đã trao tặng 30 bộ bàn ghế học sinh trị giá 30 triệu đồng, 150 suất quà gồm đồ dùng học tập và bánh kẹo cho các em học sinh. Viettel Post và Viettel Construction Nghệ An đã dành tặng 10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các học sinh vượt khó hiếu học tại trường Tiểu học Tri Lễ 4. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa, Viettel Nghệ An còn mang đến cho thầy và trò trường Tiểu học Tri Lễ 4 một chương trình Trung thu hết sức đặc biệt. Lần đầu tiên, các em học sinh nơi đây được chứng kiến những màn trình diễn hấp dẫn từ ảo thuật gia, chú hề bóng bay. Các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rước đèn ông sao, phá cỗ trung thu… trong không khí háo hức, rộn ràng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lang Văn Loan, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tri Lễ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Viettel Nghệ An đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với thầy và trò vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mang đến nhiều giá trị tinh thần ý nghĩa đặc biệt cho thầy và trò trường Tiểu học Tri lễ 4.

Tác giả: PV & CTV

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn