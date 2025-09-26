Nghệ An: Trung thu ấm áp yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ấm áp Trung thu yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đậu Hoàn

Tham dự chương trình có tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; thạc sĩ Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 116 suất quà Trung thu cho các em nhỏ.

Trong đó, 50 phần quà (gồm bánh Trung thu và 200.000 đồng tiền mặt) được trao cho 50 trẻ em Làng trẻ em SOS Vinh; 60 phần quà (gồm bánh Trung thu và 300.000 đồng) dành cho 60 trẻ đang điều trị tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh; 6 phần quà (gồm bánh Trung thu và 1.000.000 đồng) trao cho các em nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tổng giá trị quà tặng lần này lên tới 63 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh: “Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, là sự quan tâm, sẻ chia của ngành Y tế và cộng đồng đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm tin, động lực vượt qua bệnh tật, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, chương trình còn mang đến bầu không khí ấm áp, chan chứa tình thương. Nụ cười hồn nhiên của các em khi nhận quà đã làm cho mùa Trung thu thêm phần ý nghĩa, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.

Hoạt động trao quà Trung thu năm nay một lần nữa khẳng định vai trò của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An trong việc kết nối, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong toàn xã hội.

Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng, đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình vươn lên, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua thử thách.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn