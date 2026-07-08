Việt Nam viện trợ khẩn cấp Venezuela 300.000 USD

Đoàn Việt Nam thăm và tặng quà cho người dân Venezuela bị ảnh hưởng bởi động đất - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Ngày 8-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép ngày 24-6 gây ra cho nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Việc viện trợ khẩn cấp dựa trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela.

Không chỉ hỗ trợ Venezuela về mặt tài chính, Việt Nam cũng đã cử đoàn hơn 120 người trực tiếp sang nước bạn tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Ghi nhận những đóng góp nổi bật của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, ngày 6-7 vừa qua đại diện Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho tập thể và các thành viên của đoàn Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 3-7, cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến nơi đóng quân của đoàn Việt Nam để thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Bà cũng trao Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trận động đất kép lần lượt có độ lớn 7,2 và 7,5 đã xảy ra tại Venezuela vào tối 24-6 (giờ địa phương), làm rung chuyển thủ đô Caracas và bang La Guaira lân cận. Trong đó thiệt hại nặng nhất về người và vật chất được ghi nhận tại La Guaira.

Theo thông tin mới nhất từ Chính phủ Venezuela ngày 6-7, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 3.535 người, tăng 193 trường hợp so với ngày trước đó. Số người bị thương là 16.770 người, trong khi số người được giải cứu là 6.462 người.

Việt Nam và Venezuela chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18-12-1989, thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện từ tháng 5-2007. Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa hai bên đã có lịch sử từ trước đó nhiều năm, với sự kiện diễn ra vào năm 1964, khi du kích quân Caracas bắt cóc trung tá Michael Smolen, phó chỉ huy Lực lượng bảo vệ phái bộ Mỹ tại thủ đô của Venezuela, để đổi lấy tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn