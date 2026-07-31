Mỹ nối lại tấn công quy mô lớn, nổ lớn trên khắp Iran

AlJazeera đêm 30/7 (giờ Hà Nội) dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã vừa "hoàn thành đợt tấn công quy mô lớn" nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các sở chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát - phòng thủ ven biển.

Máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay Mỹ hoạt động ở Trung Đông ngày 29/7. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM khẳng định đây là hành động đáp trả việc Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân đội Mỹ tại Jordan hôm 29/7 sau khoảng 5 đêm hai bên tạm dừng giao tranh. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ giáng đòn "rất mạnh" vào Iran.

Truyền thông Iran cùng ngày xác nhận đòn tập kích của Mỹ khiến 3 dân thường trên đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất tại vịnh Ba Tư, thiệt mạng. Trong khi đó, IRGC thông báo 3 thành viên của lực lượng này thiệt mạng vì hỏa lực Mỹ ở tỉnh Zanjan, nhưng không nêu chi tiết.

Nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại các thành phố Ahvaz và Abadan thuộc tỉnh Khuzestan, khu vực giàu dầu mỏ ở Tây Nam Iran. Hỏa lực Mỹ còn đánh trúng mục tiêu ở tỉnh Bushehr ở miền Nam và các thành phố Kazerun, Farashband thuộc tỉnh Fars. Theo các nguồn tin, phần lớn mục tiêu nằm dọc đường bờ biển ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Sau đòn tấn công của Mỹ, Iran lập tức "ăn miếng trả miếng". AlJazeera dẫn thông báo của giới chức Jordan và Kuwait cho biết họ đã bị hỏa lực Iran nhắm tới.

Quân đội Jordan khẳng định đã đánh chặn thành công 5 tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này và không ghi nhận thương vong. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết một tên lửa Iran đã đánh trúng tòa nhà của một công ty ở phía Bắc nước này, khiến một công nhân thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Từ Tehran, IRGC tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở khu vực nếu Washington còn duy trì các mối đe dọa quân sự chống lại Tehran. Theo truyền thông khu vực, Iran dường như đã phát động đợt tập kích hôm 29/7 nhằm cảnh báo để Washington không tham gia hoặc phát động một chiến dịch quân sự mới với Israel chống Tehran.

Cuộc tập kích của Iran diễn ra khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Washington hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau cuộc gặp, ông Netanyahu nói đây là "một trong những cuộc trao đổi tốt nhất" giữa hai lãnh đạo, cho biết hai bên đã phối hợp chặt chẽ về các vấn đề liên quan.

Về tình hình eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng tuyến hàng hải này vẫn bị đóng cửa "do các hành động quân sự của Mỹ".

Trong khi đó, Pakistan cho biết vẫn đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi khẳng định các cuộc đàm phán giữa các bên, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz và các biện pháp giảm leo thang xung đột, vẫn đang tiếp diễn.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: cand.vn