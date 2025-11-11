2 chị em ruột chết trong đìa nuôi tôm

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai chị em ruột chết trong đìa nuôi tôm - Ảnh: Fanpage Cam Ranh hôm nay

Ngày 11-11, ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) - xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ 2 chị em ruột, người địa phương, chết trong đìa nuôi tôm đoạn qua cầu Long Hồ.

Thi thể 2 nạn nhân được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng khoảng 9h sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị L. (56 tuổi, trú tổ dân phố Nghĩa Phú) và bà Nguyễn Thị L. (53 tuổi, trú tổ dân phố Hòa Do 7, cùng phường Bắc Cam Ranh).

Được biết, 2 nạn nhân thường xuyên ra khu vực đìa tôm nói trên từ sớm để bắt cá, bắt ốc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ