Việt Nam có loại quả bán đầy chợ, vỏ xù xì nhưng thanh nhiệt bổ gan

Ăn nhiều vải cùng lúc và khi bụng đói có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Mỗi khi mùa hè đến, những chùm vải đỏ mọng lại xuất hiện khắp các khu chợ và siêu thị. Với hương vị ngọt thơm đặc trưng, loại quả này từ lâu được xem là một trong những loại trái cây được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, quả vải còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này cũng cần ăn với lượng phù hợp để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

Lợi ích của quả vải

Theo HK01, không chỉ là loại trái cây đặc sản được yêu thích mỗi dịp hè, vải còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất dồi dào.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vải là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với 100 g thịt quả vải chứa khoảng 71,5 mg vitamin C, đáp ứng gần 80% nhu cầu vitamin C hàng ngày của người trưởng thành.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chức năng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh. Đồng thời, dưỡng chất này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì làn da, mạch máu và mô liên kết khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính

Vải chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân góp phần gây lão hóa tế bào và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay một số bệnh thoái hóa thần kinh.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ngoài vitamin C, vải còn chứa kali - trong 100 g vải có khoảng 170 mg kali. Khoáng chất này giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol trong vải cũng có khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Cung cấp năng lượng nhanh chóng

Vải chứa các loại đường tự nhiên như glucose và fructose, có thể nhanh chóng được hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng. Nhờ vậy, loại quả này thích hợp để bổ sung năng lượng sau khi vận động hoặc trong những thời điểm cơ thể mệt mỏi, mất sức. Tuy nhiên, do hàm lượng đường khá cao nên chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong 100 g vải có khoảng 1,3 g chất xơ. Mặc dù không phải là loại trái cây giàu chất xơ nhất, lượng chất xơ này vẫn góp phần thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giúp phòng ngừa táo bón.

Bổ tỳ, dưỡng gan, giải khát

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, vải có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ tỳ vị, dưỡng huyết, giảm cảm giác khô khát và hỗ trợ phục hồi thể lực. Vì vậy, loại quả này thường được khuyến nghị dùng với lượng phù hợp cho người cơ thể suy nhược hoặc phụ nữ sau sinh.

Hạt vải cũng có thể được dùng làm thuốc để điều hòa khí huyết ứ trệ.

Với hương vị ngọt thơm đặc trưng, loại quả này từ lâu được xem là một trong những loại trái cây mùa hè được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Ảnh: INaturalist.

Vì sao ăn nhiều vải gây "nóng trong"?

Dân gian từ lâu vẫn truyền tai nhau rằng ăn nhiều vải dễ bị "nóng trong". Theo China Times, bác sĩ Trương Gia Minh, chuyên gia y học hệ gene, Trưởng khoa Di truyền và Ưu sinh thuộc Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan), cho biết lý giải dưới góc độ y học hiện đại, hiện tượng này có thể liên quan đến lượng đường cao trong quả vải.

Vải chứa nhiều đường và được cơ thể hấp thu khá nhanh. Khi ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn, đường huyết tăng đột ngột rồi giảm nhanh, buộc cơ thể phải tiết ra lượng lớn insulin để điều hòa. Quá trình này có thể làm tăng stress oxy hóa và phản ứng viêm.

Đó là lý do một số người sau khi ăn nhiều vải có thể gặp các biểu hiện như khô miệng, đau hoặc rát họng, sưng nướu, nổi mụn. Nói cách khác, đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang chịu áp lực chuyển hóa do tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian ngắn.

Những lưu ý quan trọng khi ăn vải

Để tận hưởng hương vị thơm ngon của vải mà không ảnh hưởng sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo:

Người mắc bệnh chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng

Những người mắc đái tháo đường, kháng insulin, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao hoặc dễ bị hạ đường huyết cần đặc biệt thận trọng khi ăn vải. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể khiến đường huyết tăng nhanh và tạo thêm gánh nặng cho hệ chuyển hóa.

Tránh ăn vải khi đói hoặc ăn vải chưa chín

Không nên ăn nhiều vải khi bụng đói, đặc biệt là trẻ em. Việc tiêu thụ lượng lớn vải chưa chín trong tình trạng nhịn đói có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng.

Nguyên nhân được cho là trong quả vải có chứa hai hợp chất tự nhiên là hypoglycin A và MCPG (methylenecyclopropylglycine), có khả năng cản trở quá trình chuyển hóa năng lượng và sản xuất glucose của cơ thể. Khi lượng đường trong máu giảm xuống, đặc biệt ăn khi đói, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra glucose để cung cấp năng lượng cho não.

Không nên ăn quá nhiều cùng lúc

Y học cổ truyền Trung Quốc khuyến cáo người trưởng thành không nên ăn quá khoảng 10 quả vải mỗi ngày, trong khi trẻ em chỉ nên ăn khoảng một nửa lượng này tùy theo độ tuổi và thể trạng. Nếu không may gặp tình trạng nóng trong sau khi ăn vải, có thể uống canh đậu xanh hoặc nước muối loãng để giảm bớt triệu chứng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn