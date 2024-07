Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt làm 5 người thương vong

Gác chắn đã hạ, nhưng tài xế vẫn vượt qua

Ngày 30/7, Cơ quan chức năng Công an tỉnh Đồng Nai, cùng các đơn vị liên quan đã xác định nguyên nhân trong vụ tai nạn đường sắt gây chết người nghiêm trọng tại thành phố Biên Hòa.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định, do tài xế xe bán tải thiếu chú ý quan sát khi tàu hỏa đi qua. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, tài xế V.V.K. không có nồng độ cồn trong máu.

Anh N.T.H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại đường ngang Km1696+458) cho biết, khi đó, các barrier trên đường Phạm Văn Thuận đã được kéo xuống, còi báo hiệu cũng kêu lớn.

Khi thấy xe bán tải biển số 60C-597.05 đi từ đường khu dân cư cặp đường ray ra đường Phạm Văn Thuận, nhân viên gác chắn đã thổi còi liên tục cảnh báo. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe bán tải đi ra đường Phạm Văn Thuận và dẫn tới việc bị tàu hỏa quẹt ngang.

Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn giao thông tại đường ngang Km1696+458 (giáp ranh phường Tân Tiến và phường Thống Nhất) - nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 2 người tử vong tối 28/7. (Ảnh Đ.T ).

Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) đường sắt khu vực đường ngang Km1696+458 (giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận).

Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 28/7. (Ảnh Đ.T).

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, vị trí đường ngang Km1696+458 là nơi giao cắt giữa đường sắt, đường Phạm Văn Thuận và 3 đường khu dân cư khác. Tuy nhiên, chỉ có 2 barrier được bố trí trên đường Phạm Văn Thuận và 1 barrier đường khu dân cư (lối vào 2 hẻm 1613 và 1615, khu phố 3, phường Thống Nhất).

Xe tải hư hỏng nặng sau cú va chạm với tàu hỏa vào tối ngày 28/7. (Ảnh Đ.T ).

Tại 2 đường khu dân cư còn lại (hẻm 1334 và đường khu dân cư thuộc khu phố 3, phường Tân Tiến) không có bố trí barrier. Như vậy, khi các nhân viên chốt gác hạ tất cả barrier xuống thì vẫn còn 2 vị trí từ hẻm cụt có thể tiến vào phạm vi đường sắt và nguy cơ tái diễn TNGT nói trên là rất lớn.

Bổ sung các giải pháp an toàn vị trí giao cắt đường sắt và đường bộ

Ngày 30/7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Thanh tra - an toàn III (Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải), Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, Ban ATGT thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan, kiểm tra thực tế các tồn tại bất cập về hạ tầng giao thông, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Tại đây, thông tin với báo chí, Phòng Thanh tra - an toàn III (Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) cho rằng đây là tai nạn rất nghiêm trọng. Vụ việc này lỗi về người lái xe không tuân theo biển cảnh báo "Chú ý tàu hỏa" và thiếu quan sát xung quanh.

Phòng Thanh tra - an toàn III ghi nhận, tại hiện trường vụ TNGT đường sắt tối 28/7, đèn, chuông tín hiệu tại đường ngang có 3 bộ đều kêu to, nghe rõ; biển cảnh báo cắm đầy đủ tại các trục đường bộ chính vào đường ngang. Tại vị trí hẻm 1334 và đường khu dân cư (khu phố 3, phường Tân Tiến) có biển báo chú ý tàu hỏa nhưng không có barrier.

Đáng chú ý, tại vị trí hẻm 1334 và đường khu dân cư (khu phố 3, phường Tân Tiến), vào giữa năm 2022, Cục Đường sắt Việt Nam đã có thông báo về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn Đồng Nai. Trong đó, nêu rõ đề nghị địa phương phải tự gác phòng vệ tại 2 vị trí này, vì có chiều rộng đường lớn hơn 3m đi thẳng vào đường ngang.

Sau vụ tai nạn đường sắt xảy ra, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Ban ATGT thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế các tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) tại thành phố Biên Hòa. (Ảnh Đ.T ).

Để đảm bảo ATGT đường sắt qua địa bàn thành phố Biên Hòa, thời gian tới, Ban ATGT thành phố Biên Hòa sẽ cùng các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra tại các đường ngang hợp pháp, lối đi tự mở trên toàn thành phố để xem xét việc bố trí các chốt gác tại đây. Qua đó sẽ có kiến nghị ngành đường sắt bổ sung các giải pháp an toàn hơn tại những vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cũng có đề nghị các đơn vị đường sắt trên địa bàn Đồng Nai, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương có tuyến đường sắt đi qua, tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân sinh sống dọc hai bên đường sắt các quy định về an toàn đường sắt.

Nhất là các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, ATGT đường sắt để người dân có thể nắm bắt rõ hơn những quy định, cũng như những tác hại của việc không chấp hành các quy định về trật tự ATGT đường sắt.

Trước đó tối ngày 28/7, tại điểm giao cắt với đường sắt trên đường Phạm Văn Thuận (giáp ranh giữa phường Tân Tiến và phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe bán tải và tàu hỏa khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương. Cụ thể khoảng 20h40 ngày 28/7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H. (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam (hướng thành phố Long Khánh đi thành phố Biên Hòa). Khi tới vị trí đường ngang Km1696+458 (giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận) thì va chạm với xe bán tải biển số 60C-597.05, do ông V.V.K. (49 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) điều khiển đi từ đường khu dân cư không tên cặp theo đường ray (không có barrier, thuộc phường Tân Tiến). Trên xe bán tải lúc này có 4 người gồm: ông V.V.K., bà M.P.P. (42 tuổi), em N.V.N. (13 tuổi) và bà N.T.U. (55 tuổi). Do cú tông mạnh từ tàu hỏa nên xe bán tải văng vào xe rác ngay trước vị trí cổng chào hẻm 1613 và 1615 (khu phố 3, phường Thống Nhất). Hậu quả, anh L.M.T. (23 tuổi, nhân viên thu gom rác) và em N.V.N. tử vong tại chỗ. 3 người còn lại trên xe bán tải đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Nguyễn Anh Trọng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn