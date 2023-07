Viện kiểm sát nêu căn cứ cáo buộc các bị cáo ‘chạy án’ hơn 2 triệu USD vụ chuyến bay giải cứu

Trước đó, trong các phiên thẩm vấn, bị cáo Hoàng Văn Hưng phản bác các cáo buộc từ cơ quan truy tố và lời khai của các bị cáo khác liên quan kế hoạch chạy án hơn 2 triệu USD. Bị cáo Hưng khẳng định mình bị oan và "không chiếm đoạt tiền chạy án" như cáo buộc. Về cáo buộc nhận một chiếc cặp do cựu phó giám đốc Công an Hà Nội gửi đến bên trong đựng 450.000 USD, Hưng thừa nhận có được đưa cho chiếc cặp này nhưng "bên trong không có tiền mà chỉ có bốn chai rượu vang"?! Thậm chí, cựu trưởng phòng an ninh còn khẳng định "chỉ cần viện kiểm sát đưa ra một chứng cứ thì tôi sẽ nhận tội ngay". Ở chiều ngược lại, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, cả khi trả lời xét hỏi và khi đối chất đều khai rất rõ từng lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu phó tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh) và đưa lại cho Hoàng Văn Hưng giúp "chạy án". Các cuộc gặp giữa Hưng và Hằng để bàn bạc về kế hoạch "quyết tâm cứu Sơn" (Lê Hồng Sơn - cựu tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh - PV) đều diễn ra tại nhà riêng của cựu phó giám đốc Công an Hà Nội. Sau mỗi lần gặp ông Tuấn đều trực tiếp đưa cho Hưng từ một đến vài trăm ngàn USD để tìm cách giúp Sơn thoát tội. Bị cáo Hằng cũng xác nhận những lời khai của ông Tuấn liên quan đến việc nhờ Hưng giúp chạy án là đúng. Theo cáo trạng, ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu USD từ Hằng để nhờ Hưng giúp "chạy án". Ông Tuấn khai chỉ giữ lại 400.000 USD, còn lại 2,25 triệu USD đều đưa hết cho Hưng để "chạy án". Ngược lại, ông Hưng khai không nhận bất kỳ khoản nào. Cơ quan điều tra kết luận chỉ đủ căn cứ xác định ông Hưng nhận hai lần, tổng cộng 800.000 USD. Ông Tuấn bị truy tố tội môi giới hối lộ, còn ông Hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.