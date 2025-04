VIDEO: Xe tải phóng nhanh tông gãy thành cầu lao xuống đập nước

Ngày 23-4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải khi lưu thông qua cầu với tốc độ cao, bất ngờ tông gãy lan can, lao xuống đập nước.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc tài xế đã bất chấp nguy hiểm, không giảm tốc độ khi lưu thông qua cầu. Ngoài ra, nhiều người bày tỏ lo lắng cho tính mạng của người ngồi trên xe ô tô khi xe rơi xuống đập nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trên xảy ra vào khoảng gần 10 giờ ngày 23-4, tại cầu qua đập nước ở xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thái. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã may mắn mở cửa xe thoát được ra ngoài nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động