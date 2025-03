VIDEO: Xe máy vượt không quan sát, tông xe bồn làm 2 người t.ử v.o.n.g t.ạ.i c.h.ỗ

Theo thông tin ban đầu vụ tại nạn trên xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 3-3, trên quốc lộ 7, đoạn đi qua xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

VIDEO xe máy vượt ẩu, tông xe bồn, 2 người tử vong. Nguồn: MXH

Vào thời điểm trên, anh M.V.N. (SN 2002, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm) điều khiển xe máy BKS 37AE-013.xx, chở theo C.V.V. (SN 2008, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm) lưu thông trên quốc lộ 7, đoạn đi qua xã Hữu Kiệm.

Khi đến địa điểm trên, người điều khiển xe máy phóng nhanh, thiếu quan sát khi lấn làn vượt xe đầu kéo lưu thông cùng chiều nên đã tông trực diện với xe bồn chở xăng dầu chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, 2 người đi xe máy văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

