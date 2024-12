VIDEO: Xe container bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc - Nam

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe container xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 22-12.

Clip xe container bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc. Nguồn: MXH

Chiếc xe container mang BKS 15R-165.xx lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, khi đến đoạn trước hầm Thần Vũ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), phần đầu kéo bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện cháy, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài, tìm cách dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lửa bốc lên rất nhanh, chỉ sau ít phút đã bao trùm lên toàn bộ phần đầu xe.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tiết, phân luồng giao thông và triển khai dập lửa.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu kéo xe bị thiêu trụi gần như hoàn toàn. Ngoài ra, vụ cháy xe container đã làm phần đường dành cho xe lưu thông hướng TP Vinh - Hà Nội bị ùn tắc kéo dài.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động