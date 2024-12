Tài xế hoảng hồn né người đàn ông chạy xe đạp trên đường cao tốc ban đêm

Ngày 9-12, nguồn tin cho biết Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 (Cục CSGT- Bộ Công an) đã bàn giao người đàn ông đạp xe trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết cho địa phương xử lý.

Trước đó, theo camera hành trình ghi lại, khi tài xế ô tô đang lưu thông qua Km 152+700 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Nam – Bắc; thuộc xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ gặp người đàn ông đang chạy xe đạp cùng chiều trong làn cao tốc.

Người đàn ông đạp xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh cắt từ video

Lúc này, tài xế giảm tốc độ và né được chiếc xe đạp đang lưu thông. Nhiều phương tiện đang lưu thông qua đoạn này cũng hoảng hốt khi gặp phải người đàn ông chạy xe đạp nói trên.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua khu vực nói trên chưa có hệ thống chiếu sáng nên việc người dân tự chạy xe đạp hết sức nguy hiểm.

Video: Người đàn ông đạp xe trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thông tin ban đầu, người chạy xe đạp trên đường cao tốc trên là ông N.M.T. (SN 1977, trú xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình). Qua làm việc bước đầu, ông T. có những biểu hiện không bình thường.

Tác giả: Châu Tỉnh - Lê Duy

Nguồn tin: Báo Người lao động