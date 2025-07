Nghệ An tổ chức giải Pickleball, kêu gọi ủng hộ quạt cho trường học ở vùng cao

Các đơn vị tài tặng kinh phí lắp quạt cho các trường học vùng cao - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 5/7, Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An và Báo Tiền Phong khai mạc Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”.

Giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên tranh tài trong 2 ngày 5/7 và 6/7. Trong đó có 72 cặp đôi thi đấu trình 4.2; 36 đôi trình 4.4 và có 25 cặp đôi trình 4.8. Ngoài ra, có 22 cặp đôi thi đấu ở hạng mục đôi nam nữ.

Giải Pickleball được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi và cổ vũ, động viên phong trào tập luyện môn Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tầng lớp nhân dân.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vận động nguồn lực xã hội hóa để mua và lắp đặt quạt trần cho các trường học địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An trước khi bước vào năm học mới, qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh.

Hơn 300 vận động viên tham gia tranh tài Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” - Ảnh: Khánh Trung

Đến nay, Ban tổ chức Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ lắp quạt trần cho các trường học với số tiền gần 200 triệu đồng.

Trong sáng nay, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An cũng đã ra mắt Câu lạc bộ Pickleball Thanh niên Nghệ An. Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu kết nối các bạn trẻ yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.

