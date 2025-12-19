Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Đỗ Văn Bảnh được thăng quân hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Đỗ Xuân Tụng (bên phải) và Trung tướng Đỗ Văn Bảnh - Ảnh: TTXVN

Chiều 19-12, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Xuân Tụng và Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh.

Các cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng các ông Đỗ Xuân Tụng và Đỗ Văn Bảnh được Đảng, Nhà nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chủ tịch nước khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đồng thời cũng là niềm vui, là vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương các cán bộ.

Chủ tịch nước đánh giá, hai cán bộ đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam; đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác.

Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt.

Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ vừa được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đồng thời, học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy và là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước đề nghị các cán bộ cùng với lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Từ đó, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vững phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Thay mặt các cán bộ được thăng quân hàm Thượng tướng, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng dành cho các ông.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong lời nói và việc làm, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến tập thể.

Giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng sẵn sàng nhận và khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ