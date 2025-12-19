Hàng loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị khởi tố vì nhận hối lộ

Theo kết quả điều tra ban đầu, 7 bị can gồm: Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1974, trú tại phường Hạc Thành, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa; Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1983, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư chi bộ, trực tiếp phụ trách quản lý Phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng); Nguyễn Tất Hải, sinh năm 1985, trú tại xã Hoằng Giang, Phó Trưởng phòng Pháp chế (nay là Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng).

Các đối tượng bị Công an bắt giữ, khởi tố.



Cùng bị khởi tố còn có các chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa gồm: Trần Văn Dũng, sinh năm 1988; Đoàn Hoài Linh, sinh năm 1987; Ngô Văn Khiển, sinh năm 1983, đều trú tại phường Hạc Thành và Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1986, trú tại phường Quảng Phú. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Xuân Sơn.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam các bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn