Phát hiện 4 thùng các-tông chứa linh kiện lắp ráp súng ở biên giới

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.Đ.H (SN 1981, ngụ xã Lao Bảo) đang chuyển các kiện hàng hóa được đóng trong các thùng giấy các-tông lên hầm chứa của ô tô này.

Kiểm tra bên trong các thùng các-tông cho thấy tổng cổng 149 linh kiện nghi là linh kiện cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Ông N.Đ.H khai được P.T.L.H (SN 1978, ngụ xã Lao Bảo) thuê vận chuyển 4 thùng các-tông giao cho N.V.N (SN 1987, ngụ xã Lao Bảo) - tài xế ô tô nêu trên, để vận chuyển ra TP Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

