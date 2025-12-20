Phát hiện thi thể mất đầu nổi trên sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, chiều tối, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Sài Gòn, đoạn gần đường Lê Chí Dân, phường Chánh Hiệp.

Thi thể đang phân hủy nổi trên mặt nước (ảnh: ĐC)

Một số người dân cho biết khi tiếp cận thi thể, họ nghi nạn nhân là nam giới. Thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy, mất phần đầu.

Nhận diện bên ngoài cho thấy người đàn ông mặc quần jean lửng màu xanh hoặc đen, khoác áo màu đen có mũ trùm đầu.

Ngay trong tối 19/12, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và xác định nhân thân của nạn nhân.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: vov.vn