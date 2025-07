Video người đàn ông nổ nhiều phát súng khi bị kiểm tra hành chính, công an đang điều tra

Video

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm chĩa súng vào các cán bộ công an, sau đó nổ nhiều phát súng đe dọa. Vụ việc xảy ra tại xã Đại Thanh (Hà Nội), khi công an kiểm tra hành chính. Hiện công an đang truy bắt nghi phạm.